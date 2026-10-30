Канада виділить 500 млн євро для України

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна спрямує 500 млн євро на реалізацію запланованої Євросоюзом позики для України на суму 90 млрд євро.

Ця заява пролунала на спільній пресконференції Карні з керівництвом ЄС, передає APA.

Канадський прем’єр наголосив, що цей внесок стане початком участі Канади у проєктах ЄС. Він назвав такий механізм дуже важливим і ефективним, а також відзначив інноваційний підхід Єврокомісії до фінансування України за рахунок заморожених активів РФ.

Карні додав, що такий внесок є прикладом практичної реалізації нещодавнього партнерства Канади з ЄС, яке він охарактеризував як позитивний союз.