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Канада виділить 500 млн євро для України

Кошти стануть частиною позики ЄС на суму 90 млрд євро.

Канада виділить 500 млн євро для України
глава уряду Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна спрямує 500 млн євро на реалізацію запланованої Євросоюзом позики для України на суму 90 млрд євро.

Ця заява пролунала на спільній пресконференції Карні з керівництвом ЄС, передає APA.

Канадський прем’єр наголосив, що цей внесок стане початком участі Канади у проєктах ЄС. Він назвав такий механізм дуже важливим і ефективним, а також відзначив інноваційний підхід Єврокомісії до фінансування України за рахунок заморожених активів РФ.

Карні додав, що такий внесок є прикладом практичної реалізації нещодавнього партнерства Канади з ЄС, яке він охарактеризував як позитивний союз.

  • Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти критично важливі для забезпечення першочергових потреб України на 2026-2027 роки. 
  • Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
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