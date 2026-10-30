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Польська поліція увійшла до приміщення Конституційного трибуналу: голову суду відсторонили від посади

На тлі загострення політичної ситуації, президент Польщі Навроцький терміново повертається з поїздки до Сенегалу.

Польська поліція увійшла до приміщення Конституційного трибуналу: голову суду відсторонили від посади
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

У Польщі виникли сутички. Співробітники поліції увійшли до Конституційного трибуналу.

Про це пише Reuters.

Трибунал повідомив на своєму вебсайті, що голову суду Богдана Свєнчковського було відсторонено від посади.

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На тлі цих подій президент Польщі Кароль Навроцький терміново розвернув свій літак, що летів до Сенегалу та повертається до Польщі.

«У такий момент президент має бути в Польщі. Я скорочую свій рейс до Сенегалу. Я повертаюся», – сказав він на сторінці в X.

Як пише видання, тривала політична суперечка щодо Конституційного трибуналу фактично паралізувала цю інституцію.

Раніше цього року Навроцький, союзник колишнього націоналістичного уряду Польщі, відмовився скласти присягу трьом із шести суддів, призначених парламентом, тоді як Свєнчковський відмовився дозволити суддям, обраним чинною парламентською більшістю, приступити до своїх обов'язків.

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