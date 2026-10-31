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Ватикан підтвердив, що Папа Лев XIV взяв участь у проміжних виборах до Конгресу США

Як американський громадянин понтифік має право обирати представників від штату Іллінойс.

Ватикан підтвердив, що Папа Лев XIV взяв участь у проміжних виборах до Конгресу США
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV надіслав поштою свій бюлетень на проміжних виборах у США, ставши першим головою Римо-католицької церкви, який взяв участь у демократичному волевиявленні поза Ватиканом.

Як пише CNN, участь понтифіка у голосуванні підтвердила медіаслужба Святого Престолу. Папа у повідомленні наголосив на важливості реалізації права на долучення до демократичних процесів. 

Роберт Френсіс Превост зареєстрований як виборець у рідному для себе штаті Іллінойс. У бюлетені він мав вказати свій вибір на посаду сенатора, губернатора штату, конгресмена від свого округу, а також депутатів місцевих органів влади. 

Понтифік залишається американським громадянином, навіть попри те, що є главою іншої незалежної держави. Лев XIV і раніше голосував на виборах у США та навіть брав участь у партійних праймеріз. 

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