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Ангела Меркель закликає обрати федеральним президентом Німеччини жінку

На посаді глави держави раніше були тільки чоловіки.

Ангела Меркель закликає обрати федеральним президентом Німеччини жінку
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що наступним федеральним президентом після Франка-Вальтера Штайнмаєра мала б стати жінка.

Як пише Spiegel, Меркель нагадала, що за 77 років існування федеративної республіки після Другої світової війни жоден раз жінка не була обрана главою держави. Сама Меркель була за цей час єдиною жінкою-очільницею уряду. 

Канцлерка, яку звинувачують у створенні геополітичних умов для російської агресії через газову залежність від Москви і ведення "реальної політики" з диктатором Путіним, відмовилась назвати ім'я своєї фаворитки на посаду президента. Проте запевнила, що одразу кілька жінок "могли б це зробити".

Вибори президента відбудуться 30 січня на засіданні Федеральних зборів. Претендентками на місце глави держави є голова Ландтагу Баварії Ільзе Айгнер, очільниця Бундестагу Юлія Кльокнер, міністерка освіти Карін Прін та екслідерка Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер. 

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