Трамп назвав "дурними людьми" прихильників санкцій проти Росії

Звільнення американця Хаббарда цікавило президента більше, ніж боротьба з російською агресією.

Президент США Дональд Трамп під час медіазаходу у Білому домі розкритикував тих, хто закликав його до запровадження санкцій проти Росії у відповідності до "закону Ліндсі Грема".

Республіканець назвав "дурними" людей, які виступали за запровадження жорсткіших обмежень проти економіки країни-агресора. Мовляв, у Росії "сміються з таких санкцій".

Трамп також пояснив, що не хотів тиснути на Москву через бажання звільнити з-під варти в Росії американського громадянина Стівена Хаббарда. Росіяни захопили колишнього вчителя в Україні і звинуватили його у найманстві на боці українського війська. Його відпустили 21 жовтня, під час візиту постанця Трампа Стіва Віткоффа до Петербурга.

У Білому домі послаблюють санкції не лише проти Росії, але й Білорусі: Трамп вимагає від Литви не обмежувати експорт білоруського калію.