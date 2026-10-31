Axios: Катар намагається відновити прямі переговори між США та Іраном, щоб запобігти новим ударам США

Сторони поки не можуть узгодити послідовність взаємних поступок, а країни регіону закликають досягти домовленостей до проміжних виборів у США.

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Катарські посередники намагаються домовитися про відновлення прямих переговорів між США та Іраном, щоб запобігти новій військовій ескалації після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Як пише Axios, 30 жовтня вони провели в Тегерані переговори, які тривали понад 12 годин.

Обговорення мають продовжитися в сьогодні, 31 жовтня, у Досі, столиці Катару. За даними дипломатичних джерел видання, мета посередників – досягти домовленостей, які дозволять Вашингтону й Тегерану відновити прямий діалог і не допустити початку нової військової операції.

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Під час переговорів катарські представники постійно контактували з Білим домом. Одне з дипломатичних джерел повідомило про позитивний прогрес, однак робота над угодою триває.

Катар пропонує Вашингтону й Тегерану погодити низку взаємних кроків, які можна буде реалізувати протягом кількох днів. Це має створити умови для повернення до прямих переговорів щодо іранської ядерної програми та інших питань.

Водночас сторони поки не можуть узгодити послідовність поступок. Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає, щоб Іран пішов на поступки в ядерній сфері як передумову відновлення переговорів.

Тегеран, зі свого боку, вимагає, щоб Вашингтон спочатку зняв морську блокаду, розморозив заблоковані кошти та дозволив країні продавати нафту.

Один із варіантів компромісу, який просувають катарські посередники, передбачає допуск інспекторів ООН до пошкоджених ядерних об’єктів Ірану. Такий крок мав би стати заходом для зміцнення довіри, а США могли б відповісти певним послабленням санкцій.

За даними Axios, найближчі радники американського президента мають різні погляди на подальші дії щодо Ірану.

Міністр оборони Піт Гегсет і державний секретар Марко Рубіо скептично ставляться до перспектив укладення ядерної угоди з нинішнім іранським режимом. На їхню думку, спадщиною Трампа має стати подальше ослаблення Тегерана, зокрема за допомогою нових ударів, повідомив американський чиновник.

Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс і посланці президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер зацікавлені у відновленні переговорів.

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Сам Трамп сумнівається, що Іран погодиться на угоду, яку він вважатиме прийнятною.

"Переговори ведуться. Вони хочуть вести переговори. Вони продовжують вести переговори... Чесно кажучи, у нас є час. Це війна, але не типова війна", – заявив американський президент журналістам у п’ятницю.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який очолює кампанію економічного тиску, також закликає дати цій ініціативі час, а не поспішати з поверненням до бойових дій.

Країни регіону, зокрема Єгипет, Туреччина, Ірак, Пакистан і Саудівська Аравія, закликають Іран погодитися на відновлення переговорів до проміжних виборів у США, повідомило джерело Axios.

Один з американських чиновників припустив, що Трамп може бути більш схильним віддати наказ про масштабну військову операцію, якщо республіканці зазнають значної поразки на виборах. За його словами, президент може захотіти продемонструвати силу, якщо відчує, що втрачає політичний вплив.

"Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим впливу, він зробить щось сміливе. Саме це всі кажуть іранцям. Їхній найкращий шанс укласти угоду – саме зараз", – зазначив чиновник.

Водночас представник Білого дому заявив, що результати виборів не вплинуть на рішення Трампа щодо Ірану.