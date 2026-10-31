Безпілотники атакували промзону російської Уфи, де розташовані три НПЗ

У промзоні Уфи розташовані три великі НПЗ "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" і "Башнефть-Уфанефтехим".

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Уранці 31 жовтня безпілотники атакували промислову зону міста Уфа в Республіці Башкортостан РФ. Очевидці повідомляли про проліт дрона та оприлюднили відео диму над містом. Через загрозу атаки в місцевому аеропорту запровадили обмеження.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У промисловій зоні Уфи розташовані три великі нафтопереробні заводи: "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" і "Башнефть-Уфанефтехим". Їхня сукупна потужність становить 23,5 мільйона тонн нафти на рік.

Місцева влада оголосила загрозу атаки безпілотників. В аеропорту Уфи тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків.