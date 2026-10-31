«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники атакували промзону російської Уфи, де розташовані три НПЗ

У промзоні Уфи розташовані три великі НПЗ "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" і "Башнефть-Уфанефтехим".

Безпілотники атакували промзону російської Уфи, де розташовані три НПЗ
Фото: стопкадр

Уранці 31 жовтня безпілотники атакували промислову зону міста Уфа в Республіці Башкортостан РФ. Очевидці повідомляли про проліт дрона та оприлюднили відео диму над містом. Через загрозу атаки в місцевому аеропорту запровадили обмеження.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У промисловій зоні Уфи розташовані три великі нафтопереробні заводи: "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" і "Башнефть-Уфанефтехим". Їхня сукупна потужність становить 23,5 мільйона тонн нафти на рік.

Місцева влада оголосила загрозу атаки безпілотників. В аеропорту Уфи тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies