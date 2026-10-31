Ввечері росіяни атакували Харків дронами: є влучання (оновлено)

Ввечері, 30 жовтня росіяни атакували Харків дронами.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Спочатку ворожий дрон вдарив по Немишлянському району. Упродовж години зафіксували влучання і в Новобаварському районі.
Потім ворог наніс ще одного удару по Немишлянському районі.
Наслідки ворожих атак з'ясовуються.
Оновлено. Після опівночі зафіксовано влучання реактивного дрона в Основ’янському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.
- 30 жовтня вранці російська армія вдарила дроном по торговому центрі Харкова. Є постраждалі люди.
- Російські війська вдарили безпілотником по Слобідському району Харкова. Там виникла пожежа.