Ввечері росіяни атакували Харків дронами: є влучання (оновлено)

Окупанти вдарили по Немишлянському та Новобаварському та Основ'янському районах.

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Ввечері, 30 жовтня росіяни атакували Харків дронами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку ворожий дрон вдарив по Немишлянському району. Упродовж години зафіксували влучання і в Новобаварському районі.

Потім ворог наніс ще одного удару по Немишлянському районі.

Наслідки ворожих атак з'ясовуються.

Оновлено. Після опівночі зафіксовано влучання реактивного дрона в Основ’янському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.

30 жовтня вранці російська армія вдарила дроном по торговому центрі Харкова. Є постраждалі люди.