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У Києві стався вибух у багатоповерхівці

Вибуховою хвилею вибило скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці.

У Києві стався вибух у багатоповерхівці
Фото: Поліція Києва/Telegram

30 жовтня ввечері стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомили в Поліції Києва.

За попередньою інформацію, вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки. Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці. 

Пожежі та інформації про потерпілих немає. 

Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху.

  • Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Києві. Відомо про три влучання безпілотників. Внаслідок атаки є перебої з водопостачанням.
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