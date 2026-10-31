У Києві стався вибух у багатоповерхівці

30 жовтня ввечері стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
Про це повідомили в Поліції Києва.
За попередньою інформацію, вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки. Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці.
Пожежі та інформації про потерпілих немає.
Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху.
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