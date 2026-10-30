Ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували столицю дронами. Є влучання.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
У Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає.
Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в Києві упав тиск в системі водопостачання і наразі є перебої в роботі системи.
Енергетики працюють над відновленням, повідомив мер.