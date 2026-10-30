Через знеструмлення внаслідок ударів, упав тиск в системі водопостачання.

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Ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували столицю дронами. Є влучання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

У Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає.

Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в Києві упав тиск в системі водопостачання і наразі є перебої в роботі системи.

Енергетики працюють над відновленням, повідомив мер.