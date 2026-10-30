Генштаб: 168 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак відбулось на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 172 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали трьох авіаударів, застосували сім керованих авіабомб, здійснили 104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Мала Вовча, Радьківка та в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шев’яківка, Путникове. Одна з цих атак іще триває.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дружелюбівки та в районі Надії, Мирного, Зарічного, Лиману, Діброви. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед в бік населеного пункту Пискунівка

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Вільне та в бік Золотого Колодязя. Чотири боєзіткнення тривають.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Красноподілля, Добропілля, Молодецьке та в бік Сергіївки. Один бій триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів, 12 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки та 41 укриття. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату, однин засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та 91 укриття противника. Знищено або подавлено 286 безпілотний літальний апарат різних типів.

Реклама

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Єгорівка, Нове Запоріжжя, Косівцеве та поблизу Верхньої Терси, Гіркого, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку окупанти провели три штурмові дії, атакуючи поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.