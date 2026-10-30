"Білі Янголи" вивезли 28 людей з-під постійних ворожих обстрілів на Нікопольщині

Попри те, що останній етап евакуації з Вищетарасівки завершився ще в серпні, люди продовжували звертатись по допомогу.

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"Білі Янголи" вивезли 28 людей з постійних обстрілів у селі Вищетарасівка Мирівської громади Нікопольського району. Упродовж місяця здійснили п’ять евакуаційних виїздів.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Вдалось врятувати літніх мешканців, родини та двоє маломобільних людей, які вже не могли самостійно залишити небезпечну територію.

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Серед евакуйованих — 21 жінка та 7 чоловіків віком від 37 до 88 років.

Поліцейські перечікували небезпеку або змінювали маршрути через ворожі безпілотники, зокрема FPV-дрони на оптоволокні.

Попри те, що в серпні організований етап евакуації з населеного пункту вже завершився, мешканці продовжували залишати заявки та звертатися по допомогу. Раніше кілька сотень місцевих мешканців відмовлялися залишати домівки, однак постійні обстріли та відсутність належних умов для життя змусили їх змінити рішення.

Разом із людьми до безпечних місць евакуювали п’ятьох собак. Серед них — вівчарки та маленькі домашні улюбленці.