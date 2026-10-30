Генштаб затвердив порядок залучення бізнесу до протиповітряної оборони

Підприємства зможуть створювати власні групи ППО. Заявки на використання засобів ППО та присвоєння радіочастот розглядатимуть до п’яти робочих днів.

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Підприємства незалежно від форми власності зможуть створювати власні групи ППО за сприяння Збройних сил України. Відповідний експериментальний проєкт передбачає залучення ресурсів бізнесу до захисту українського неба.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наказом Генерального штабу затвердили порядок, за яким такі групи зможуть використовувати радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та інше обладнання.

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Як зазначили в Генштабі, головна мета документа – усунути зайві бюрократичні бар’єри. Заявки на застосування засобів ППО та присвоєння радіочастот розглядатимуть упродовж п’яти робочих днів.

Групи підприємств, чиї заявки погодять, отримають статус спеціальних користувачів радіочастотного спектра та працюватимуть за тими самими правилами, що й військові.

Водночас такі підрозділи не діятимуть самостійно чи поза системою Сил оборони. Кожна група працюватиме у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ, буде інтегрована в єдине локаційне поле та виконуватиме команди органів управління протиповітряною обороною.

Зокрема, групи отримуватимуть дозвіл або заборону на ураження цілей і звітуватимуть про результати роботи. Використовувати дозволять лише перевірені типи обладнання, внесені до відповідних офіційних реєстрів і переліків.

У Генштабі зазначили, що такий підхід має поєднати ресурси бізнесу з централізованим військовим управлінням і посилити загальну систему протиповітряної оборони України.