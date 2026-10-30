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Зеленський: Україна продовжує працювати над питанням ППО та постачання амуніції для F-16

Глава держави анонсував важливі переговори в Туреччині.

Зеленський: Україна продовжує працювати над питанням ППО та постачання амуніції для F-16
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони та забезпеченням амуніцією для винищувачів F-16. Найближчим часом готують нові рішення, а в Туреччині мають відбутися важливі переговори. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, Україна розраховує, що у листопаді вдасться вийти на формати домовленостей, які тривалий час обговорюють.

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Зеленський також розповів про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. За його словами, протягом дня енергетики та фахівці ДСНС працювали в Дніпрі, Києві та області, а також в інших містах і громадах, щоб ліквідувати наслідки ударів і відновити електропостачання.

Президент повідомив, що за ніч Росія випустила по Україні 17 балістичних ракет. Він зазначив, що значну частину ударних безпілотників українські сили протиповітряної оборони збивають, однак із балістикою ситуація складніша, особливо через дефіцит систем Patriot.

У Дніпрі російські війська повторно били по енергетичній інфраструктурі та залізничному вокзалу протягом дня і ввечері. Через це запровадили додаткові екстрені відключення електроенергії. Зеленський запевнив, що сил та обладнання для відновлення достатньо.

Також російські війська завдали удару балістикою по Кременчуку на Полтавщині. Мішенню стала нафтопереробна інфраструктура.

Окремо президент повідомив про нові рішення для Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України. Йдеться про збільшення підрозділів, які виконують завдання з далекобійних ударів.

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"Українська далекобійність – це наша довгострокова гарантія безпеки, наша гарантія того, що незалежність нашої держави є і буде", – наголосив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що триває гуманітарна місія в Олешках. За його словами, люди прямують до України, а всі українські служби та Сили оборони сприяють порятунку якомога більшої кількості громадян.

Зеленський подякував усім, хто долучений до відновлювальних робіт, допомагає Україні з протиповітряною обороною та підтримує гуманітарні місії.

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