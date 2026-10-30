На вихідних в Україні очікується похолодання, в Карпатах мокрий сніг

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На вихідних в Україні похолоднішає. З північного заходу поширюватиметься прохолодна повітряна маса, поступово готуючи перехід погоди до глибокої осені, що більше відчуватиметься у західних областях.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

31 жовтня в більшості областей, 1 жовтня неділю на сході, північному сході країни та на Закарпатті невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території переважно без опадів.

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Температура повітря вночі 1-8° тепла, на сході, південному сході країни до 11°, вдень 6-14°.

В суботу, 31 жовтня більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині та в Києві місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.