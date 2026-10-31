Сили ППО знешкодили 105 із 134 ворожих дронів

Влучання зафіксовані на 20 локаціях, ще на 10 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

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У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну 134 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Сили ППО збили 105 ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни розпочали атаку з 18:00 30 жовтня. Серед запущених безпілотників було 72 реактивні. Дрони летіли з російських Орла, Курська, Шаталового та Міллерового, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 08:30, ППО знищила або подавила 105 безпілотників, серед яких 49 реактивних.

Фото: Повітряні сили

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Ще на 10 локаціях впали уламки збитих безпілотників.