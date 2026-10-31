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Сили ППО знешкодили 105 із 134 ворожих дронів

Влучання зафіксовані на 20 локаціях, ще на 10 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Сили ППО знешкодили 105 із 134 ворожих дронів
Робота воїнів ППО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну 134 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Сили ППО збили 105 ворожих БпЛА. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни розпочали атаку з 18:00 30 жовтня. Серед запущених безпілотників було 72 реактивні. Дрони летіли з російських Орла, Курська, Шаталового та Міллерового, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 08:30, ППО знищила або подавила 105 безпілотників, серед яких 49 реактивних.

Фото: Повітряні сили

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Ще на 10 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

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