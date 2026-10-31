Фрідріх Мерц анонсував засідання Коаліції охочих у Берліні

Канцлер Німеччини здійснив азійське турне, під час якого говорив про Україну.

Очільник уряду Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Південної Кореї заявив, що запросив до Берліна наступного тижня учасників Коаліції охочих для обговорення підтримки України.

Як пише Укрінформ, канцлер скористався своїм азійським турне, щоб порушити тему подальшої допомоги нашій державі у Сінгапурі, Японії та Кореї.

За словами Мерца, під час переговорів з представниками азійських держав ті висловили готовність зробити усе потрібне для завершення російсько-української війни. Політик наголосив, що зусилля на підтримку України не будуть послаблені.

Канцлер повідомив, що далеко не всі деталі поставок зброї Україні можна обговорювати публічно, і до цього варто поставитися з розумінням.