За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 670 російських військових, знищили 1 663 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 206 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 588 170 (+1 670) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 450
Бойові броньовані машини: 25 620 (+3)
Артилерійські системи: 51 739 (+19)
РСЗВ: 2 247 (+1)
Засоби ППО: 1 730 (+2)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 045 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 590 661 (+1 663)
Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 480 (+206)
Спеціальна техніка: 4 860
Дані уточнюються.
"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.