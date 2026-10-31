З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 588 170 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 670 російських військових, знищили 1 663 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 206 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Особовий склад:

близько 1 588 170 (+1 670) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 450

Бойові броньовані машини: 25 620 (+3)

Артилерійські системи: 51 739 (+19)

РСЗВ: 2 247 (+1)

Засоби ППО: 1 730 (+2)

Літаки: 452

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Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 045 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 590 661 (+1 663)

Крилаті ракети: 5 140

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 480 (+206)

Спеціальна техніка: 4 860

Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.