Сили оборони уразили пункт управління та три пункти управління БпЛА противника.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Розпочалася 1711-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Також знешкоджено три бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1663 безпілотних літальних апарати та 206 одиниць автомобільної техніки ворога.

Реклама

Учора противник завдав трьох ракетних ударів та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 9189 дронів-камікадзе та здійснили 3104 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 15 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога зазнали населені пункти Гаврилова Слобода, Товстодубове, Бачівськ, Сопич, Кореньок, Уланове, Бруски, Шалигине, Вовнівка, Козаче, Безсалівка, Іскрівщина, Волфине, Павлівка, Тополя, Малушине, Мала Корчаківка, Яструбине, Рогізне, Кіндратівка, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Юнаківка, Коровне, Лужки, Харапівщина, Велика Рибиця, Миропілля, Нескучне Сумської області; Хрінівка, Гута-Студенецька, Березовий Гай, Костобобрів, Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Сінне, Осоївка, Марченки.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та три пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив три штурмові дії. Також ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши 10 КАБ, та здійснив 169 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак противника у бік населених пунктів Тернова, Мала Вовча, Радьківка та в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шев’яківка, Путникове.

На Куп’янському напрямку ворог не намагався покращити своє положення.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили дев’ять атак в бік Дружелюбівки та в районі Надії, Мирного, Зарічного, Лиману, Діброви.

Реклама

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в бік населеного пункту Пискунівка.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Вільне та в бік Миколайпілля, Золотого Колодязя.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Красноподілля, Добропілля, Молодецьке та в бік Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Нове Запоріжжя, Косівцеве та поблизу Верхньої Терси, Гіркого, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили три атаки поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.