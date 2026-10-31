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Завтра у Болгарії пройде другий етап президентських виборів

Змагатимуться проросійська кандидатка Іліяна Йотова та ліберальний Андрей Гюров.

Завтра у Болгарії пройде другий етап президентських виборів
Вибори у Болгарії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Завтра, 1 листопада, у Болгарії пройде другий етап президентських виборів. За пост глави держави змагатимуться  проросійська кандидатка Іліяна Йотова та ліберальний Андрей Гюров.

Про це пише Financial Times.

Проросійська кандидатка Іліяна Йотова, яка є колишньою журналісткою та депутаткою Європарламенту, раніше закликала до тісного діалогу з Володимиром Путіним, змагається за переважно церемоніальну посаду президента з ліберальним кандидатом Андреєм Гюровим, колишнім керівником центрального банку.

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Перемога Йотової, яка нині виконує обов’язки президента після того, як Румен Радев залишив посаду перед обранням прем’єр-міністром у квітні, наблизила б Болгарію ще на крок до Москви.

Радев, який має тісніші зв’язки з Росією, ніж будь-який попередній болгарський прем’єр-міністр, уже заявив, що Софія більше не постачатиме зброю Україні, відмовився долучитися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам і пригрозив накласти вето на санкції проти Росії, заявивши, що «епоха хрестових походів минула».

Йотова вважалася фавориткою виборів, однак у першому турі Гюров відстав від неї лише на 42 тисячі голосів.

Країна з населенням 6,5 млн осіб пережила роки внутрішньополітичних потрясінь і тривалого російського впливу. За правління Радева Болгарія вперше за п’ять років отримала стабільний уряд після низки урядових криз, однак водночас почала відходити від своїх зобов’язань перед Заходом.

Обраний президент, найімовірніше, не зможе суттєво відвернути Софію від Заходу, членом якого Болгарія є через участь у НАТО та ЄС, вважає Руслан Стефанов, директор Центру дослідження демократії — європейського аналітичного центру. 

За словами Стефанова, Болгарія все ж може стати проблемою для Заходу, як це було з Угорщиною за правління  Віктора Орбана. Однак партнери навчилися ефективніше стримувати подібні загрози, особливо в межах ЄС.

Хоча в другому турі Йотова може розраховувати на додаткову підтримку проросійських виборців і представників ультраправих сил, Гюров, імовірно, скористається традиційним небажанням болгар надавати надто багато влади будь-кому одному, вважає Стефанов.

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