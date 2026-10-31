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Росія намагається посилити свій вплив в Африці та заручитися підтримкою держав континенту

У саміті РФ-Африка взяли участь 48 із 54 африканських країн.

Росія намагається посилити свій вплив в Африці та заручитися підтримкою держав континенту
Фото: Скріншот

Росія намагається посилити свій вплив в Африці та заручитися підтримкою африканських держав на тлі міжнародної ізоляції через війну проти України. Під час третього саміту Росія – Африка в Москві Володимир Путін представив Росію як альтернативу Заходу, звинувативши західні країни в експлуатації африканських ресурсів. 

Як пише CNN, у зустрічі взяли участь делегації 48 із 54 африканських країн. Водночас, як зауважують у виданні,  африканські уряди не обирають між Росією та Заходом, а намагаються підтримувати відносини з різними партнерами, отримуючи військову допомогу, інвестиції, продовольство та дипломатичну підтримку. 

Російська військова присутність посилюється, зокрема через Африканський корпус, який перебрав частину функцій ПВК «Вагнер» у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері, однак результати цієї співпраці неоднозначні: у деяких країнах вона допомогла втримати владу, але не забезпечила стабільності й безпеки населення. 

Економічні зв’язки Росії з Африкою залишаються значно слабшими, ніж у Китаю та ЄС: товарообіг у 2025 році становив 27 млрд доларів проти 348 млрд доларів із Китаєм і 395 млрд доларів із Євросоюзом. Серед основних напрямів співпраці – постачання зерна й добрив, енергетичні проєкти та торгівля зброєю. 

Зокрема, Ефіопія заявила про отримання російських винищувачів Су-35 і плани придбати системи ППО С-400. Водночас Amnesty International повідомляє про випадки вербування африканців до російської армії шляхом обману та примусу, зокрема для участі у війні проти України. 

За підсумками саміту сторони ухвалили спільну декларацію та план дій на 2027–2029 роки, однак реальні результати залежатимуть від фінансування й виконання домовленостей. Загалом африканські держави використовують суперництво між Росією, Заходом і Китаєм для отримання вигідніших умов співпраці, а не поспішають ставати на чийсь бік.

  • Нещодавно Bloomberg писав, що Росія посилює вербування африканців до армії через нестачу військових. За дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала сотні чоловіків із Бурунді та Зімбабве.
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