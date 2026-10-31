​У Британії планують оголосити зміни до правил отримання безстрокового дозволу на проживання

Йдеться про збільшення терміну очікування на отримання постійного статусу із 5 до 10 років.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд, як очікується, наступного тижня оголосить остаточне рішення щодо імміграційних правил для легальних мігрантів.

Як пише ВВС, раніше вона запропонувала збільшити термін очікування на отримання постійного статусу проживання з нинішніх п’яти до десяти років. Для деяких мігрантів із низькими зарплатами цей термін міг би становити 15 років. Як стало відомо BBC, для більшості людей, які нині працюють у сфері соціального догляду, ці пропозиції, найімовірніше, переглянуть.

Махмуд зіткнулася з опором усередині уряду через пропозицію поширити нові правила на трудових мігрантів, які вже перебувають у Великій Британії.

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Міністерка житлового будівництва Анджела Рейнер назвала ці пропозиції «небританськими», оскільки вони передбачали зміну правил для людей, які приїхали до країни, добросовісно покладаючись на чинні умови. Зокрема, для багатьох низькооплачуваних працівників сфери соціального догляду термін очікування міг зрости з п’яти до 15 років.

Однак, за інформацією BBC, працівників соціального догляду, які вже перебувають у Великій Британії, тепер, найімовірніше, звільнять від вимоги тривалішого очікування.

Водночас, згідно з початковими пропозиціями, більшості інших працівників, імовірно, доведеться прожити й пропрацювати у Великій Британії десять років, перш ніж вони зможуть претендувати на постійне проживання. Цей термін можна буде скоротити, якщо людина робить внесок у життя місцевої громади або має вищий рівень доходу.

Громадське обговорення запропонованих урядом реформ зібрало 200 тисяч відповідей.

Міністерство внутрішніх справ не коментуватиме остаточні рішення Махмуд, доки їх не представлять парламенту наступного тижня.

Постійне проживання, або безстроковий дозвіл на перебування (indefinite leave to remain), надає людині право жити, працювати й навчатися у Великій Британії без обмеження в часі, а також претендувати на соціальні виплати, якщо вона відповідає встановленим вимогам.