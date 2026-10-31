Міністерство цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ розробляє зміни до закону "Про зв’язок", які дозволять централізувати інтернет-інфраструктуру та посилити контроль спецслужб над комунікаціями користувачів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно із запропонованими змінами, мережі та абонентів провайдерів, які припинили роботу або втратили ліцензію, зможуть передавати у тимчасове управління великим операторам. Офіційно це пояснюють необхідністю зберегти зв’язок для користувачів. Водночас операторів, яким передаватимуть інфраструктуру та договори з клієнтами, визначатиме державна міжвідомча комісія. Для цього не знадобиться рішення суду.

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Раніше великі оператори отримували місцеві мережі та абонентські бази переважно через придбання невеликих провайдерів. Новий механізм дозволить державі безпосередньо впливати на перерозподіл інтернет-ринку.

Одночасно російське Мінцифри пропонує посилити вимоги до учасників ринку. Зокрема, ліцензії планують видавати лише юридичним особам, збільшити мінімальний статутний капітал і запровадити вищі щорічні обов’язкові внески.

Через це індивідуальним підприємцям доведеться створювати юридичні особи, а невеликим компаніям – витрачати більше коштів на виконання нових вимог. За оцінкою української розвідки, для багатьох провайдерів подальша робота може стати економічно невигідною.

Тим часом державний оператор "Ростелеком" уже запропонував місцевим провайдерам передати йому обслуговування абонентів. Невеликі компанії зможуть утримувати лінії зв’язку та залучати клієнтів за винагороду, однак послуги надаватимуть під брендом державного оператора. Таким чином, вони фактично втратять самостійність у роботі з абонентами та перетворяться на його підрядників.

Ще однією метою реформи є посилення державного контролю над інтернетом. Російське Мінцифри пояснює зміни необхідністю зміцнити інформаційну безпеку та забезпечити виконання вимог до СОРМ – системи технічних засобів, яка надає спецслужбам доступ до комунікацій і даних користувачів.

У розвідці вважають, що під виглядом упорядкування ринку російська влада створює умови для витіснення незалежних провайдерів і зосередження інтернет-інфраструктури в руках кількох великих операторів. Це спростить контроль за трафіком, блокування ресурсів та доступ спецслужб до інформації користувачів.