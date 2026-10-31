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На Чернігівщині через російські атаки постраждали п’ятеро людей

У Бобровиці пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобіль. Також під ударом були громади Сновщини, Чернігів і Новгород-Сіверський.

На Чернігівщині через російські атаки постраждали п’ятеро людей
Наслідки атаки РФ по Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок російських атак на Чернігівщині постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Бобровиці внаслідок учорашнього удару російського безпілотника типу "Герань" по житловому району постраждали троє людей. Там загорілися гаражі, пошкоджені багатоквартирні будинки та легковий автомобіль.

У селі на Сновщині внаслідок атаки безпілотника типу "Гербера" постраждала жінка старшого віку. Також пошкоджена оселя.

Російські війська знову атакували Чернігів . Цього разу вдарили по одному з підприємств. Унаслідок атаки загорівся трактор.

Ще одна жінка постраждала через удар "Герберою" по Новгороду-Сіверському. Там виникла пожежа в господарських спорудах.

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