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Росія повторно атакувала енергетичні об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Унаслідок нічних ударів пошкоджене обладнання двох об’єктів "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Росія повторно атакувала енергетичні об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК

У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання двох об’єктів компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі". 

Про це повідомили в ДТЕК.

Один із пошкоджених об’єктів – той, на якому енергетики майже дві доби працювали над відновленням після попередньої атаки.

Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Кам’янського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

Енергетики з усієї області продовжують працювати на пошкоджених об’єктах, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. У ДТЕК зазначають, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

  • Згодом голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що електропостачання вдалося відновити більшості абонентів, однак без світла залишалися понад 200 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривали. 
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