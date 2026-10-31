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У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання двох об’єктів компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Про це повідомили в ДТЕК.

Один із пошкоджених об’єктів – той, на якому енергетики майже дві доби працювали над відновленням після попередньої атаки.

Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Кам’янського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

Енергетики з усієї області продовжують працювати на пошкоджених об’єктах, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. У ДТЕК зазначають, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Після російських обстрілів на Дніпропетровщині виникли масштабні перебої з електропостачанням. Вранці 30 жовтня екстрені відключення запровадили у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району. За інформацією ДТЕК, внаслідок атак серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.