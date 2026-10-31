ДШВ: Росія залучає до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії

Українські військові взяли в полон громадянина Індонезії, який воював у складі російської армії.

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На Гуляйпільському напрямку російське командування залучає до штурмових дій іноземних найманців із країн Африки та Азії.

Про це повідомив 7 корпус ДШВ.

За даними корпусу, минулого тижня Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців противника. Це майже на 150 більше, ніж за попередній період, і найбільший показник за останні два місяці.

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Через значні втрати на передових позиціях російська армія змушена перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи. Зокрема, за наявною інформацією, у складі 5-ї загальновійськової армії РФ 57-му окрему гвардійську мотострілецьку бригаду замінюють силами 60-ї окремої мотострілецької бригади. Після поповнення особового складу противник намагатиметься відновити інтенсивність штурмів.

Основною тактикою російських військових залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти осіб.

Водночас українські підрозділи фіксують участь у штурмах не лише громадян РФ, а й іноземців. За інформацією 7 корпусу ДШВ, російське командування вербує найманців із країн Африки та Азії, обіцяючи їм цивільну роботу або безпечну контрактну службу.

Після прибуття до Росії або місця служби в них вилучають документи та мобільні телефони, а згодом, позбавивши зв'язку, насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення.

Нещодавно на Гуляйпільському напрямку Сили оборони взяли в полон громадянина Республіки Індонезія. Він воював у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.