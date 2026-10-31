Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
ГоловнаСуспільствоВійна

ДШВ: Росія залучає до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії

Українські військові взяли в полон громадянина Індонезії, який воював у складі російської армії.

ДШВ: Росія залучає до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії
Фото: ЦНС

На Гуляйпільському напрямку російське командування залучає до штурмових дій іноземних найманців із країн Африки та Азії. 

Про це повідомив 7 корпус ДШВ.

За даними корпусу, минулого тижня Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців противника. Це майже на 150 більше, ніж за попередній період, і найбільший показник за останні два місяці.

Реклама

Через значні втрати на передових позиціях російська армія змушена перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи. Зокрема, за наявною інформацією, у складі 5-ї загальновійськової армії РФ 57-му окрему гвардійську мотострілецьку бригаду замінюють силами 60-ї окремої мотострілецької бригади. Після поповнення особового складу противник намагатиметься відновити інтенсивність штурмів.

Основною тактикою російських військових залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти осіб.

Водночас українські підрозділи фіксують участь у штурмах не лише громадян РФ, а й іноземців. За інформацією 7 корпусу ДШВ, російське командування вербує найманців із країн Африки та Азії, обіцяючи їм цивільну роботу або безпечну контрактну службу.

Після прибуття до Росії або місця служби в них вилучають документи та мобільні телефони, а згодом, позбавивши зв'язку, насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення.

Нещодавно на Гуляйпільському напрямку Сили оборони взяли в полон громадянина Республіки Індонезія. Він воював у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies