Відомо про три влучання безпілотників.

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Ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували столицю дронами. Є влучання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на ранок, 31 жовтня, за інформацією Кличка, системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

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"Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері", – зазначив він.

За оновленими даними, відомо про три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури.

У Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає.

Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в Києві упав тиск в системі водопостачання і наразі є перебої в роботі системи.

Енергетики працюють над відновленням, повідомив мер.