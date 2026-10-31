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Російські військові атакували Харків реактивними ударними безпілотниками типу "Герань-3". Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

В Основ’янському районі атака сталася 31 жовтня близько 00:35. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобіль. Дві жінки дістали поранення, у трьох чоловіків діагностували гостру реакцію на стрес.

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У Немишлянському районі в ніч на 31 жовтня російський безпілотник влучив у цивільне підприємство. Постраждалих немає.

Фото: Харківська облпрокуратура

Також увечері 30 жовтня у Слобідському районі внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства виникла пожежа. За інформацією прокуратури, обійшлося без постраждалих.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.