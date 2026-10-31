«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував цивільну інфраструктуру у Сумах, в області через атаки РФ поранена людина

Уранці 31 жовтня окупанти атакували дронами Ковпаківський і Зарічний райони міста.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру у Сумах, в області через атаки РФ поранена людина
Наслідки атак РФ по Сумах
Фото: Сумська МВА

На Сумщині внаслідок російських атак травмовано людину. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. У Сумах під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вогнеборці ліквідували загоряння. В обласному центрі удари зафіксували за кількома адресами, тому рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях.

Реклама

За інформацією очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури у Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Унаслідок ударів реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні зафіксували кілька влучань у промисловій зоні. Також уражено великогабаритний автомобіль. За попередньою інформацією, у цих локаціях постраждалих немає.

Загалом у Сумах пошкоджено нежитлові приміщення та транспортні засоби, виникли пожежі. Через постійну загрозу повторних ударів фахівці ДСНС кілька разів призупиняли роботи. Наразі всі осередки горіння ліквідовано.

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies