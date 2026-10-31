Ворог атакував цивільну інфраструктуру у Сумах, в області через атаки РФ поранена людина

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На Сумщині внаслідок російських атак травмовано людину. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. У Сумах під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вогнеборці ліквідували загоряння. В обласному центрі удари зафіксували за кількома адресами, тому рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях.

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За інформацією очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури у Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Унаслідок ударів реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні зафіксували кілька влучань у промисловій зоні. Також уражено великогабаритний автомобіль. За попередньою інформацією, у цих локаціях постраждалих немає.

Загалом у Сумах пошкоджено нежитлові приміщення та транспортні засоби, виникли пожежі. Через постійну загрозу повторних ударів фахівці ДСНС кілька разів призупиняли роботи. Наразі всі осередки горіння ліквідовано.

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми.