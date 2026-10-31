З Донеччини за добу евакуювали 519 людей, серед них 44 дитини

За минулу добу з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 519 людей, зокрема 44 дитини. Російські війська 23 рази обстріляли територію області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Краматорському районі найбільше постраждав Слов’янськ. Там загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено 30 приватних будинків, багатоповерхівку, автозаправну станцію, відділення пошти, технічні приміщення та два автомобілі.
У Краматорську поранення дістали двоє людей. Також пошкоджено два приватні будинки й автомобіль.
У Дружківці внаслідок російського обстрілу поранено ще двох людей.
- Раніше Філашкін повідомляв, що за добу окупанти вбили двох мирних жителів Донецької області, ще 16 людей отримали поранення.