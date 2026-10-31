З Донеччини за добу евакуювали 519 людей, серед них 44 дитини

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За минулу добу з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 519 людей, зокрема 44 дитини. Російські війська 23 рази обстріляли територію області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі найбільше постраждав Слов’янськ. Там загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено 30 приватних будинків, багатоповерхівку, автозаправну станцію, відділення пошти, технічні приміщення та два автомобілі.

У Краматорську поранення дістали двоє людей. Також пошкоджено два приватні будинки й автомобіль.

У Дружківці внаслідок російського обстрілу поранено ще двох людей.