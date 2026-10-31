Від початку року оборонці знищили понад 10 тисяч російських дронів, що летіли на Запоріжжя

У середньому це 33 знищені повітряні цілі щодоби.

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Від початку 2026 року підрозділи 23-ї бригади «Хортиця» НГУ знищили понад 10 тисяч ворожих безпілотників, які летіли на Запоріжжя.

Про це повідомили у фейсбуці бригади.

Серед знищених:

7 955 БпЛА типу «Молнія»;

1 428 FPV-дронів;

289 БпЛА типу «Shahed/Гербера»;

187 розвідувальних і багатоцільових БпЛА;

148 баражуючих боєприпасів типу «Lancet».

У середньому – 33 знищені повітряні цілі щодоби. Серед них – ударні дрони, баражуючі боєприпаси, розвідувальні безпілотники та засоби, які противник використовує для коригування вогню й завдання руйнівних ударів.

«За цим результатом стоїть напружена та ризикована цілодобова бойова робота, своєчасне виявлення повітряних загроз, професіоналізм і точність дій екіпажів. 10 тисяч знищених цілей — це збережені життя людей, транспортні засоби, домівки та об’єкти критичної й цивільної інфраструктури», – додали у бригаді.