Bloomberg: Канада та ЄС створюють новий альянс для протидії тиску США та Китаю

Канада та Євросоюз оголосили про створення "Альянсу заради майбутнього" – об’єднання країн-однодумців, покликаного захистити їх від геополітичної нестабільності та тиску великих держав, пише Bloomberg.

Про нове партнерство оголосили на саміті в Монреалі за участю прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Альянс буде відкритим для приєднання інших держав.

За словами фон дер Ляєн, міжнародний порядок дедалі більше руйнується, тому країни більше не можуть покладатися на механізми старої світової системи. Карні також заявив, що багатосторонні інституції, на які раніше розраховували держави, послаблені.

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Згідно зі спільною заявою за підсумками саміту, Канада та ЄС планують поглибити економічне партнерство. Зокрема, йдеться про інтеграцію ланцюгів постачання, координацію політики економічної безпеки, співпрацю в оборонній промисловості та збільшення європейських інвестицій у видобуток критично важливої сировини в Канаді.

Також сторони домовилися оцінити можливості постачання канадського скрапленого природного газу до Євросоюзу. Крім того, вони розглядають будівництво нової інфраструктури підводних кабелів для покращення зв’язку між Канадою, Європою та Азією.

Окремим напрямом переговорів є можливість отримання Канадою статусу асоційованого члена ЄС. Карні заявив, що найближчими місяцями проведе нові зустрічі з фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою, щоб визначити формат і масштаби такого партнерства.

У березні представники канадського уряду мають зустрітися з Єврокомісією для подальшого обговорення. У червні Карні планує взяти участь у саміті з лідерами ЄС, під час якого сторони мають намір завершити переговори.

Зближення Канади та Євросоюзу відбувається на тлі погіршення відносин обох сторін зі США. Зокрема, торговельні переговори між Оттавою та адміністрацією Дональда Трампа зайшли в глухий кут у серпні, після чого сторони запровадили додаткові мита. Хоча перемовини нещодавно відновилися, швидкого укладення угоди поки не очікують.

Канада має значні запаси енергоресурсів і критично важливих мінералів, а також розвинені можливості у сфері штучного інтелекту. Євросоюз, зі свого боку, пропонує канадській економіці доступ до ринку з близько 450 мільйонами споживачів та можливість зменшити залежність від США.