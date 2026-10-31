Франція готується до нових заворушень. Залучені близько 70 тисяч правоохоронців

У суботу Франція залучила 70 тисяч правоохоронців, щоб стримати очікувану нову хвилю заворушень під час чергових загальнонаціональних протестів. Їх спричинило невдоволення високою вартістю життя, станом державних послуг і урядом президента Еммануеля Макрона, пише Reuters.

Демонстрації розпочинаються через два тижні після масових заворушень і пограбувань, що застали сили безпеки зненацька та призвели до пошкодження магазинів, громадських будівель і підприємств у містах по всій Франції. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз пообіцяв не допустити повторення таких подій.

«Усі сили мобілізовані, щоб забезпечити надзвичайно рішучу відповідь на будь-які порушення порядку», — заявив Нуньєз.

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За його словами, цей день пов’язаний із «дуже високим ризиком» заворушень.

У суботу найвищий адміністративний суд Франції підтвердив заборону на проведення маршу між паризькими площами Республіки та Бастилії, відхиливши скаргу профспілок. Натомість демонстрації доведеться проводити на бульварах східної околиці міста, подалі від основних торговельних районів центрального Парижа.

Влада також побоюється, що учасники заворушень можуть використовувати маски на Гелловін, щоб приховати свою особистість. Нуньєз нагадав, що чинне законодавство вже дозволяє поліції забороняти закривати обличчя, якщо існує загроза громадському порядку.

За даними Міністерства внутрішніх справ, по всій Франції заплановано близько 150 масових зібрань.

Посольство США рекомендувало мандрівникам уникати районів, де заплановані демонстрації або великі зібрання людей.

Протести посилилися наприкінці вересня, коли уряд меншості Макрона розпочав обговорення бюджету на 2027 рік. Державний борг наближається до 120% ВВП, а вартість запозичень зростає. Уряд перебуває під тиском необхідності скорочувати витрати.

До протестів долучилися студенти, обурені занедбаним станом багатьох шкіл, переповненими класами та системою вступу до університетів, яку вважають несправедливою. Їх підтримали профспілки та відроджений рух «Жовті жилети», який вимагає заходів для подолання кризи вартості життя.

Французькі протести надихнули молодіжні виступи в інших країнах Європи. У суботу демонстрації заплановані більш ніж у 30 містах Німеччини.