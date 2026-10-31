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Буданов обговорив із сенаторами США підтримку України та гарантії безпеки

Сторони також порушили питання переговорного процесу і російських ударів по українських містах.

Буданов обговорив із сенаторами США підтримку України та гарантії безпеки
Кирило Буданов
Фото: Кирило Буданов/Telegram

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов провів відеоконференцію з головою Комітету Сенату США зі збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннетом. 

Про це Буданов повідомив у своєму дописі в Telegram.

Під час розмови американські сенатори порушили актуальні питання, зосередившись на викликах, з якими Україна стикається у протистоянні російській агресії, та пріоритетних напрямах двосторонньої співпраці.

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Буданов наголосив, що посилення російських ударів по тилових містах і обстріли цивільної та критичної інфраструктури є систематичним терором, який не має військової доцільності та принципово не змінює ситуації на фронті.

За його словами, Україна критично залежить від американської допомоги у сфері систем раннього попередження про повітряні загрози, необхідних для захисту цивільного населення взимку.

Окремо очільник Офісу президента відзначив зусилля США в організації та просуванні переговорного процесу. Він повідомив американську сторону про позицію України та зазначив, що для досягнення результату необхідно підготувати належні умови. Україна очікує на прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів.

Також Буданов наголосив на важливості гарантій безпеки. За його словами, мирне врегулювання або припинення бойових дій без чітких безпекових механізмів не гарантуватиме сталого миру. Тому створення надійної системи безпеки за участю партнерів залишається одним із пріоритетів України.

Відповідні домовленості, як зазначив Буданов, слід розглядати не як односторонню благодійність, а як прагматичну інвестицію США у зміцнення оборонних спроможностей та власну безпеку.

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