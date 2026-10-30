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Дизайнерка Христина Рачицька представила старовинні та сучасні вишиванки в Парижі

На події були присутні французькі дипломати та представники постійних представництв держав при UNESCO.

CultHub
Дизайнерка Христина Рачицька представила старовинні та сучасні вишиванки в Парижі
Фото: unesco.mfa.gov.ua

У Культурному центрі України у Франції, у Парижі, дизайнерка та досліджниця Христина Рачицька представила проєкт, присвячений українській вишиванці. Вона показала частину старовинних вишитих сорочок із власної колекції, а також сучасні роботи, які випускає під брендом KHRYSTYNA RACHYTSKA. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ. 

«Для мене дуже важливо, щоб Україну у світі знали через нашу культуру, її глибину, красу й історію. Я багато років збираю старовинні вишиті сорочки, досліджую їх і щоразу відкриваю в них щось нове», — говорить Христина Рачицька.

Фото: unesco.mfa.gov.ua

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Як зазначають у МЗС, нині триває робота, спрямована на міжнародне визнання традиції української вишитої сорочки та її включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства UNESCO. Паризька подія стала частиною ширшої міжнародної комунікації про українську вишиту сорочку як живу культурну практику, її тяглість, регіональне різноманіття та значення.

Серед гостей події були представники постійних представництв держав при UNESCO та дипломатичного корпусу у Франції, а також Фуміко Охіната, Секретар Конвенції UNESCO 2003 року про охорону нематеріальної культурної спадщини. 

Фото: unesco.mfa.gov.ua

Для Христини Рачицької ця робота є продовженням багаторічного дослідження українського традиційного одягу. Її архів дозволяє простежити, як змінювалися конструкції, техніки та візуальна мова вишитої сорочки залежно від регіону й часу.

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