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Міністерство освіти закликало міжнародну наукову спільноту відмовитись від співпраці з росіянами

Відповідне звернення опубліковане на сайті МОН.

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Міністерство освіти закликало міжнародну наукову спільноту відмовитись від співпраці з росіянами
Фрідріх Мерц на фоні пошкодженої будівлі НАН у Києві
Фото: стопкадр з відео

Міністерство освіти і науки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України оприлюднило звернення до міжнародної наукової спільноти із закликом припинити інституційну співпрацю з російськими академічними та науково-дослідними установами, зокрема у сфері спільних досліджень, наукових публікацій та редакційної діяльності. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОН.

У відкритому листі міністерства наголошують, що росія продовжує систематично атакувати українську наукову інфраструктуру, водночас російські наукові установи зберігають доступ до міжнародних дослідницьких мереж, академічних видань та наукових ресурсів.

Зокрема, 28 вересня 2026 року російський безпілотник завдав удару по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві. Унаслідок атаки загинули двоє людей, семеро дістали поранення, а будівля зазнала значних пошкоджень.

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У зверненні Україна закликає міжнародні університети, науково-дослідні інститути, наукові товариства та організації, що фінансують дослідження, призупинити спільні наукові проєкти за участю дослідників, які мають інституційну належність до російських академічних і науково-дослідних установ.

Окрему увагу приділено академічним видавництвам, редакційним радам і колегіям міжнародних наукових журналів. Їх закликають запровадити практику відхилення рукописів без зовнішнього рецензування (desk rejection), якщо автори пов'язані з російськими академічними та науково-дослідними установами. Також пропонується призупинити виконання редакційних обов'язків особами, які мають формальну інституційну належність до таких установ.

Водночас у листі підкреслюється, що запропоновані заходи стосуються саме інституційної співпраці з російськими науковими організаціями, незалежно від громадянства, національності чи етнічного походження окремих дослідників.

МОН закликало українські університети, наукові установи, дослідницькі організації та академічну спільноту активно поширювати відкритий лист серед закордонних партнерів, міжнародних наукових об'єднань, академічних видавництв, редакційних рад і колегій наукових журналів. 

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