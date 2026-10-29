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В Україні створили новий національний шрифт Zakon

Розробники створили три гарнітури для різних завдань.

В Україні створили новий національний шрифт Zakon
національний шрифт Zakon
Фото: Мінкультури

Міністерство культури представило новий національний шрифт Zakon.

Як повідомила пресслужба Мінкульту, шрифт розробили для офіційної державної комунікації. Він поєднує сучасний дизайн із традиціями українського літерництва.

Створення власного шрифту стало черговим кроком до деколонізації державного простору, де й досі трапляються шрифти російського походження, наголосили в міністерстві. В основу Zakon лягли традиції української графіки і творчість майстрів Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка і Василя Чебаника.

Розробники створили три гарнітури для різних завдань. Версія Zakon Text призначена для щоденного діловодства, Zakon Decor — для урочистих написів, а Zakon Letterpress використовуватимуть для оригіналів нормативно-правових актів.

Наразі шрифт проходить тестування, тому його впровадження відбуватиметься поступово. Водночас гарнітура Zakon Text уже доступна для вільного використання й завантаження.

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