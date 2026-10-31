Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже включила до списку небажаних для країни осіб російську журналістку та телеведучу Ксенію Собчак, а також її чоловіка, театрального режисера Костянтина Богомолова.

Обом заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін, повідомила міністр у соціальній мережі X, пише Delfi.

❌ Saskaņā ar Imigrācijas likuma 104.p.3.d. esmu iekļāvusi Latvijai nevēlamo personu sarakstā un uz nenoteiktu laiku aizliegusi ieceļot Latvijā KF pilsoņiem Ksenijai Sobčakai un Konstantīnam Bogomolovam. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 31, 2026

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Собчак – російська журналістка, телеведуча та колишня політикиня. Раніше вона вела популярні телепередачі, а 2018 року брала участь у виборах президента Росії, набравши менше 2% голосів. Собчак – дочка колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Її батько свого часу був начальником та політичним наставником президента Росії Володимира Путіна.

Богомолов - російський режисер театру та кіно, відомий своїми постановками у московських театрах. Він також керував театром "На Малій Бронній". Собчак та Богомолов одружилися у 2019 році.

У жовтні 2022 року Собчак залишила Росію, і через Білорусь прибула до Литви, використавши для перетину кордону ізраїльський паспорт.

Менш ніж за два тижні писали, що Собчак повернулася до Росії, перетнула латвійсько-російський кордон у пункті пропуску Терехова – Бурачки. Разом із нею був і її чоловік, театральний режисер Костянтин Богомолов .

Раніше Браже вже включила до списку небажаних для Латвії осіб кількох відомих у Росії людей. У вересні в'їзд до Латвії на невизначений термін заборонили російському хокеїсту Олександру Овечкіну та голові Міжнародної боксерської асоціації Умару Кремльову. На початку жовтня Браже повідомила про початок процедури включення до цього списку російського журналіста Леоніда Рагозіна, який проживає в Латвії.