Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
ГоловнаСвіт

Російській телеведучій Собчак та режисеру Богомолову заборонили вʼїзд до Латвії

Обом заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Російській телеведучій Собчак та режисеру Богомолову заборонили вʼїзд до Латвії
Ксенія Собчак
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже включила до списку небажаних для країни осіб російську журналістку та телеведучу Ксенію Собчак, а також її чоловіка, театрального режисера Костянтина Богомолова.

Обом заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін, повідомила міністр у соціальній мережі X, пише Delfi

Реклама

Собчак – російська журналістка, телеведуча та колишня політикиня. Раніше вона вела популярні телепередачі, а 2018 року брала участь у виборах президента Росії, набравши менше 2% голосів. Собчак – дочка колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Її батько свого часу був начальником та політичним наставником президента Росії Володимира Путіна.

Богомолов - російський режисер театру та кіно, відомий своїми постановками у московських театрах. Він також керував театром "На Малій Бронній". Собчак та Богомолов одружилися у 2019 році.

У жовтні 2022 року Собчак залишила Росію, і через Білорусь прибула до Литви, використавши для перетину кордону ізраїльський паспорт.

Менш ніж за два тижні писали, що Собчак повернулася до Росії, перетнула латвійсько-російський кордон у пункті пропуску Терехова – Бурачки. Разом із нею був і її чоловік, театральний режисер Костянтин Богомолов .

Раніше Браже вже включила до списку небажаних для Латвії осіб кількох відомих у Росії людей. У вересні в'їзд до Латвії на невизначений термін заборонили російському хокеїсту Олександру Овечкіну та голові Міжнародної боксерської асоціації Умару Кремльову. На початку жовтня Браже повідомила про початок процедури включення до цього списку російського журналіста Леоніда Рагозіна, який проживає в Латвії.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies