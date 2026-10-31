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"АТЕШ": Кремль змінив тактику прихованої мобілізації, тепер росіян шантажують кол-центри

Рекрутингові агентства та кол-центри телефонують громадянам із мобілізаційними приписами й під психологічним тиском вимагають підписувати контракти з міноборони РФ.

"АТЕШ": Кремль змінив тактику прихованої мобілізації, тепер росіян шантажують кол-центри
Фото: EPA/UPG

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про нову тактику прихованої мобілізації в Росії. Тепер російські рекрутингові агентства та спеціалізовані кол-центри масово телефонують росіянам, які мають мобілізаційні приписи, і вимагають негайно підписувати контракти з міноборони РФ.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram.

Як стверджують партизани, оператори представляються працівниками військкоматів та використовують психологічний тиск і погрози. Людям нібито заявляють, що в разі відмови їх однаково мобілізують примусово, але без виплат, пільг і соціальних гарантій.

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В "АТЕШ" зазначають, що кампанія ґрунтується на оновлених внутрішніх інструкціях рекрутерів, які раніше отримали хакери "Кібер-АТЕШ". 

Згідно з цими матеріалами, зі списку обмежень для вербування прибрали жінок, граничний вік підвищили до 64 років, а низка захворювань, зокрема ВІЛ, гепатити, інсулінозалежний діабет, перенесені інфаркти та інсульти, більше не є підставою для відмови.

Також, за даними руху, інформацію про остаточні виплати повідомляють лише на особисту вимогу кандидата, а наявність судимостей перевіряють формально.

В "АТЕШ" назвали таку практику примусом до підписання контрактів і закликали працівників кол-центрів, рекрутингових агентств та військкоматів не брати участі в цій системі, а передавати партизанам внутрішні інструкції, бази даних і списки її організаторів.

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