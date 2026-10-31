Російський дрон понівечив пересувне відділення Укрпошти в Запорізькій області.

Про це написав гендиректор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

«Чергова атака на машини Укрпошти. Номер 439. Цього разу дрон уразив наше пересувне відділення в Запорізькій області. Екіпаж діяв суперпрофесійно і швидко евакуювався, клієнти теж не постраждали. А от автівка від удару дрону - аж дах взлетів», - йдеться у його повідомленні.

Команда Укрпошти вже повернулась додому. Втрачені посилки пообіцяли компенсувати.