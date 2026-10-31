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Евакуація з Олешків: Четвертий літак із цивільними приземлився в Гомелі (доповнено)

З Гомеля цивільні мають вирушити до пункту пропуску "Нова Гута", щоб повернутися на підконтрольну Україні територію.

Евакуація з Олешків: Четвертий літак із цивільними приземлився в Гомелі (доповнено)
Евакуація із Олешок
Фото: стопкадр

Чотири літаки з евакуйованими жителями окупованих Олешків Херсонської області, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибули до аеропорту Гомеля в Білорусі. 

Про прибуття останнього літака повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, вже за кілька годин усі евакуйовані громадяни України разом з українською делегацією мають бути на території України.

Омбудсман Дмитро Лубінець додає, що евакуйовані "на території Республіки Білорусь — спільно з нашими людьми та навіть їхніми домашніми улюбленцями! Зовсім скоро більше деталей".

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Евакуація цивільних з окупованих Олешок. Що відомо

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

В Олешках було заплановано евакуацію цивільних. Російська сторона запланувала вивозити усіх на підконтрольну їй територію, але, як стверджувалося, українці, які хочуть поїхати на вільну територію України, зможуть це зробити згодом через територію Білорусі. Офіційних підтверджень цього плану спершу не було – уривки домовленості публікував канал Fox News. Згодом те, що громадяни їхатимуть через Білорусь, підтвердив український прем'єр Сергій Корецький.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Для евакуації із Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку. 

Олешки роками перебували в російській окупації, а цього року ворог так погіршив там гуманітарну ситуацію, що люди голодували. Україна кілька разів скидала з дронів їжу і продукцію першої необхідності. Є дані, що окупанти їх відбирали.

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