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Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" евакуювали двох 73-річних жінок із прикордонної Середино-Будської громади на Сумщині.

Про це повідомила Національна поліція Сумщини.

Попри постійну загрозу обстрілів, правоохоронці змогли дістатися до жінок та організувати їхній виїзд із небезпечної території. До евакуації також долучився волонтер Середино-Будської громади.

У поліції закликають мешканців населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою російських обстрілів, не зволікати з евакуацією. Особливо важливо подбати про безпеку літніх людей, які можуть потребувати сторонньої допомоги.

Якщо необхідна допомога з евакуацією, можна звернутися на спецлінію 102.