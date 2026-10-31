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Роботи над відновленням пошкодженого Росією енергообладнання тривають цілодобово

Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнала нових атак.

Роботи над відновленням пошкодженого Росією енергообладнання тривають цілодобово
Фото: dtek.com

Енергетики цілодобово намагаються відновити пошкоджене Росією обладнання. Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнала нових атак.

Про це повідомили в Укренерго та написали ДТЕК

«Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – розповіли у ДТЕК. 

Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», – зазначили там. 

Усі залучені спільно координують свої дії для ліквідації наслідків атак ворога. Всі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням.

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