Роботи над відновленням пошкодженого Росією енергообладнання тривають цілодобово

Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнала нових атак.

Енергетики цілодобово намагаються відновити пошкоджене Росією обладнання. Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнала нових атак.

Про це повідомили в Укренерго та написали ДТЕК.

«Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – розповіли у ДТЕК.

Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», – зазначили там.

Усі залучені спільно координують свої дії для ліквідації наслідків атак ворога. Всі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням.