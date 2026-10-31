Роботи над відновленням пошкодженого Росією енергообладнання тривають цілодобово

Енергетики цілодобово намагаються відновити пошкоджене Росією обладнання. Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнала нових атак.
Про це повідомили в Укренерго та написали ДТЕК.
«Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – розповіли у ДТЕК.
Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.
«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», – зазначили там.
Усі залучені спільно координують свої дії для ліквідації наслідків атак ворога. Всі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням.
- У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання двох об’єктів компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі".
- Ввечері 30 жовтня росіяни атакували столицю дронами. Відомо про три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури.