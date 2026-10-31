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Сили оборони уразили завод із виробництва ракетного палива в Ростовській області РФ

Українські військові атакували комбінат "Каменський" ударними дронами та ракетами "Нептун". 

Сили оборони уразили завод із виробництва ракетного палива в Ростовській області РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу комбінат "Каменський" у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для атаки застосували ударні безпілотники та ракетні війська, зокрема берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

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За попередньою інформацією, на підприємстві загорівся склад готової продукції, також пошкоджено чотири виробничі цехи.

Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

У Силах оборони зазначають, що ураження виробництва твердого ракетного палива зменшує спроможності російської армії обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, українські військові уразили чотири склади матеріально-технічних засобів російської армії. Вони розташовані в районах Харцизька та Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області й Новоайдара Луганської області.

У Генштабі наголосили, що продовжують системно завдавати ударів по об'єктах, які впливають на воєнно-економічний потенціал Росії, реалізуючи право України на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН.

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