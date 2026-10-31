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У Калінінградській області РФ стався блекаут: зникло світло й мобільний інтернет

Причина блекауту – збій на ТЕЦ-2

У Калінінградській області РФ стався блекаут: зникло світло й мобільний інтернет
Блекаут у Калінінграді
Фото: Exilenova+

У російському Калінінграді та кількох містах області в ніч із 30 на 31 жовтня сталося масове відключення електроенергії. Причиною збою стало спрацювання протиаварійної автоматики на Калінінградській ТЕЦ-2. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Без світла залишилися жителі кількох районів Калінінграда та інших населених пунктів регіону. Точну кількість споживачів, яких зачепив блекаут, не повідомляли. Місцеві жителі також скаржилися на перебої з мобільним інтернетом.

Прессекретарка губернатора регіону Маріам Башкірова заявила, що на Калінінградській ТЕЦ-2 спрацювала протиаварійна автоматика, яка відключила частину обладнання.

Калінінградська область – російський ексклав між Польщею та Литвою, відділений від основної території Росії.

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