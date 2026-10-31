У Калінінградській області РФ стався блекаут: зникло світло й мобільний інтернет

У російському Калінінграді та кількох містах області в ніч із 30 на 31 жовтня сталося масове відключення електроенергії. Причиною збою стало спрацювання протиаварійної автоматики на Калінінградській ТЕЦ-2.
Про це повідомляють росЗМІ.
Без світла залишилися жителі кількох районів Калінінграда та інших населених пунктів регіону. Точну кількість споживачів, яких зачепив блекаут, не повідомляли. Місцеві жителі також скаржилися на перебої з мобільним інтернетом.
Прессекретарка губернатора регіону Маріам Башкірова заявила, що на Калінінградській ТЕЦ-2 спрацювала протиаварійна автоматика, яка відключила частину обладнання.
Калінінградська область – російський ексклав між Польщею та Литвою, відділений від основної території Росії.
- На початку 2025 року країни Балтії від'єдналися від енергосистем Росії та Білорусі й синхронізувалися з європейською. Відтоді енергосистема Калінінградської області працює в ізольованому режимі.