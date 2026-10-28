Міненерго: У Контопі до кінця доби планують відновити електропостачання всіх споживачів

Після російської атаки без світла залишаються близько 4,5 тисячі абонентів.

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Енергетики розраховують до кінця доби відновити електропостачання всіх споживачів на Сумщині, які залишилися без світла внаслідок російської атаки. На першому етапі напругу подаватимуть почергово через обмеження мережі.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Унаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 4,5 тисячі абонентів.

На час проведення ремонтних робіт енергетики змушені запроваджувати тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонтувати обладнання під напругою неможливо. Відновлювальні роботи координують Міністерство енергетики спільно з НЕК "Укренерго".

24 жовтня Росія завдала масованого удару безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Цілями стали електропідстанції, які забезпечують постачання електроенергії в регіоні, зокрема в Конотопі. Ці об’єкти вже неодноразово зазнавали російських ударів.