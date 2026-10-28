Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міненерго: У Контопі до кінця доби планують відновити електропостачання всіх споживачів

Після російської атаки без світла залишаються близько 4,5 тисячі абонентів. 

Міненерго: У Контопі до кінця доби планують відновити електропостачання всіх споживачів
Фото: ДТЕК

Енергетики розраховують до кінця доби відновити електропостачання всіх споживачів на Сумщині, які залишилися без світла внаслідок російської атаки. На першому етапі напругу подаватимуть почергово через обмеження мережі.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Унаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 4,5 тисячі абонентів.

На час проведення ремонтних робіт енергетики змушені запроваджувати тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонтувати обладнання під напругою неможливо. Відновлювальні роботи координують Міністерство енергетики спільно з НЕК "Укренерго".

24 жовтня Росія завдала масованого удару безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Цілями стали електропідстанції, які забезпечують постачання електроенергії в регіоні, зокрема в Конотопі. Ці об’єкти вже неодноразово зазнавали російських ударів.

  • Міненерго систематично передає обладнання з енергетичних хабів підприємствам Сумщини, які регулярно зазнають російських атак. Лише цього року їм надали майже 423 тонни гуманітарної допомоги.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies