У прикордонних громадах Сумської та Харківської областей російські війська намагаються атакувати за допомогою піхотних груп. На Чернігівщині таких дій не фіксують.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Ситуація в межах трьох областей – Чернігівської, Сумської і Харківської, які мають з країною-терористкою спільний кордон, – різна. По напрямку нашого кордону Чернігівської області ворог не використовує піхотні групи. Піхотні групи намагаються атакувати саме в межах Сумської та Харківської областей. Найбільш активно така ситуація зберігається по Харківщині, зокрема в межах Вовчанської та Вільхуватської громад", – поінформував Демченко.

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За його словами, активність російських військ також спостерігається на Сумщині в напрямку окремих населених пунктів Конотопської та Шосткинської громад. Однак вона значно менша, ніж на Харківщині.

Коментуючи ситуацію з російськими ДРГ, речник зазначив, що їхню присутність раніше фіксували в межах Чернігівської та Сумської областей. Ці групи виявили та вибили з території України.

"За останні дні спроб ворогом застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, на щастя, не фіксувалося", – сказав Демченко.

Водночас російські війська продовжують масовано обстрілювати прикордонні райони трьох областей, застосовуючи різні види озброєння. Найменше обстрілів фіксують на Чернігівщині, тоді як більшість припадає на Сумщину та Харківщину.

"Ворог не припиняє обстрілювати межі цих трьох областей прикордоння, застосовуючи напевно все наявне озброєння. Знову ж таки менше обстрілів фіксується в межах Чернігівщини; як і раніше, більшість – це по Сумщині та по Харківщині", – розповів речник.

Також Демченко повідомив, що на Чернігівщині підрозділи Держприкордонслужби намагаються знищувати безпілотники, які заходять із території Росії та рухаються в напрямку кордону з Білоруссю, де вмикаються ретранслятори.

"Лише за минулу добу, до прикладу, в цілому складовими підрозділів Державної прикордонної служби було знищено майже 40 російських "Шахедів" та "Гербер", більшість з яких – саме в межах Чернігівщини", – зазначив речник.