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Зеленський: Переговори щодо територій і гарантій безпеки мають відбуватися на рівні лідерів

Президент наголосив, що Україна обов’язково має бути представлена на переговорах про завершення війни.

Зеленський: Переговори щодо територій і гарантій безпеки мають відбуватися на рівні лідерів
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео

Переговори про завершення війни, зокрема щодо територій і гарантій безпеки, мають відбуватися на рівні лідерів за участю України. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном пресконференції.

"Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів, зокрема настільки чутливих моментів, таких як території і гарантії безпеки, то треба говорити на рівні лідерів з представництвом України. Без нас ніхто не може про щось домовлятися, без України про Україну", – наголосив Зеленський.

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Президент також додав, що не знає, коли може відбутися зустріч лідерів України, США та Росії: "Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні це залежить, з усією повагою, до різних країн. Але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували".

Президент також прокоментував енергетичне перемир’я, зазначивши, що воно не працює. За його словами, президент США Дональд Трамп запропонував таке припинення вогню публічно, Україна підтримала пропозицію, однак Росія її не підтримала.

"Енергетичне припинення вогню не працює. Президент Трамп запропонував це в медіа. Ми це підтримали в медіа і Росія не підтримала". 

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Він додав, що зараз Україна відповідає дзеркально на російські удари по енергетичній інфраструктурі. 

  • Під час пресконференції президент заявив, що розраховує, що тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться між 6 і 10 листопада. 
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