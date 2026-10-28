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У Нікополі підозру отримала секретарка факультету одного з місцевих навчальних закладів.

Поліція викрила її на організації схеми вступу військовозобов'язаних для отримання відстрочки від мобілізації, повідомила Дніпропетровська облпрокуратура.

За даними слідства, підозрювана була членкинею приймальної комісії. Вона забезпечувала чоловікам безперешкодне складання вступних іспитів і подальше зарахування на навчання.

За свої послуги жінка вимагала $1-4 тис. Лише протягом цього року за такою схемою до навчального закладу зарахували 42 військовозобов'язаних.

Крім того, за гроші посадовиця вирішувала питання про переведення студентів на бюджет і успішне складання сесій.

Під час обшуків у помешканні фігурантки правоохоронці вилучили чорнові записи, документацію, а також готівку: понад мільйон гривень, $40 тис. і 18,7 тис. євро.