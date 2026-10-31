Росія продовжила заборону на експорт дизпалива до кінця січня

При цьому залишили можливість постачати окремі обсяги на світовий ринок.

У Росії продовжили загальну заборону на експорт дизельного пального для виробників до кінця січня, залишивши можливість постачати окремі обсяги на світовий ринок.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак повідомив, що разом із продовженням загальної заборони уряд готує винятки для окремих постачальників, пише Bloomberg.

Схожі послаблення діяли у жовтні і заплановані на листопад. Росія пом'якшила умови експортних обмежень після того, як президент США Дональд Трамп заявив про співпрацю з Путіним щодо повернення російського дизелю на світові ринки.

За словами Новака, у листопаді Росія планує експортувати близько 2,15 млн тонн дизельного пального проти 510 тис. тонн, відправлених цього місяця. Він додав, що регулярні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до зменшення експортних обсягів, проте це зниження не буде суттєвим.

Наприкінці жовтня з балтійських портів уже вирушили чотири танкери з російським дизелем.